La 29^ giornata del Campionato Sammarinese di Futsal si è chiusa con il successo per 6-4 del Pennarossa sul Cosmos. Sugli scudi Gasperoni, autore di una tripletta, così come Molinas tra le fila gialloverdi. Il quintetto di Chiesanuova blinda la seconda posizione in regular season, salendo a quota 71 punti in classifica.