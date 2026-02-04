Futsal, Campionato Sammarinese: le big vincono, colpo Tre Fiori nel posticipo
Nella 19ª giornata del campionato sammarinese di futsal, senza La Fiorita a riposo, vincono tutte le prime sei della classifica. La capolista Murata supera 2-0 il Cosmos restando al comando con un punto di vantaggio sul Tre Penne. Proprio il Tre Penne vince in rimonta 3-1 contro la Juvenes/Dogana. Successo anche per la Virtus che a Dogana batte 5-3 il Domagnano al termine di una gara spettacolare. Vittoria netta del Pennarossa che supera 4-0 il Fiorentino. Stesso punteggio per la Folgore che al Multieventi batte 4-0 il Faetano salendo al sesto posto. Nel posticipo, il Tre Fiori torna al successo vincendo 3-2 contro la Libertas. A completare il turno l'altro posticipo tra San Giovanni e Cailungo, in programma questa sera alle 22.
