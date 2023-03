FUTSAL Futsal, Campionato Sammarinese: Murata in rimonta sulla Juvenes/Dogana

Nel posticipo della 22^ giornata del Campionato Sammarinese di Futsal il Murata supera in rimonta la Juvenes/Dogana. Al Multieventi termina 5-4 per i bianconeri, sotto 3-2 a tre minuti dalla fine. Con questo successo il Murata si porta al decimo posto in classifica con 17 punti, la Juvenes resta settima a quota 32.

