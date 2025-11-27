Futsal, Campionato Sammarinese: nei posticipi vincono Pennarossa e Juvenes/Dogana
Il 10° turno del Campionato Sammarinese di Futsal si è chiuso con i successi di Pennarossa e Juvenes/Dogana nei posticipi. I biancorossi hanno superato 5-3 il Cailungo mentre il quintetto di Serravalle si è imposto 4-2 contro il Domagnano.
