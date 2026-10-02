Futsal, Campionato Sammarinese: Pennarossa e Murata ancora a punteggio pieno
Continua la marcia di Pennarossa e Murata nel Campionato Sammarinese di Futsal. Dopo le prime 3 giornate sono questi due i quintetti ancora a punteggio pieno: i biancorossi superano 2-0 il Tre Penne, i bianconeri travolgono 5-0 il Fiorentino. Si ferma La Fiorita, bloccata sul 2-2 da un'ottima Libertas. A quota 7 punti anche il Cosmos che, nel posticipo, ha la meglio sul Faetano. Nelle altre partite vincono Virtus – 3-0 contro il Cailungo – e Juvenes/Dogana – 3-2 contro il San Giovanni – mentre è 2-2 tra Tre Fiori e Domagnano.
Questi i risultati:
Libertas – La Fiorita 2-2
Tre Fiori – Domagnano 2-2
Pennarossa – Tre Penne 2-0
Virtus – Cailungo 3-0
Fiorentino – Murata 0-5
San Giovanni – Juvenes/Dogana 2-3
Faetano – Cosmos 0-2
Riposa: Folgore