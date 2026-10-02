FUTSAL Futsal, Campionato Sammarinese: Pennarossa e Murata ancora a punteggio pieno

Futsal, Campionato Sammarinese: Pennarossa e Murata ancora a punteggio pieno.

Continua la marcia di Pennarossa e Murata nel Campionato Sammarinese di Futsal. Dopo le prime 3 giornate sono questi due i quintetti ancora a punteggio pieno: i biancorossi superano 2-0 il Tre Penne, i bianconeri travolgono 5-0 il Fiorentino. Si ferma La Fiorita, bloccata sul 2-2 da un'ottima Libertas. A quota 7 punti anche il Cosmos che, nel posticipo, ha la meglio sul Faetano. Nelle altre partite vincono Virtus – 3-0 contro il Cailungo – e Juvenes/Dogana – 3-2 contro il San Giovanni – mentre è 2-2 tra Tre Fiori e Domagnano.

Questi i risultati:

Libertas – La Fiorita 2-2

Tre Fiori – Domagnano 2-2

Pennarossa – Tre Penne 2-0

Virtus – Cailungo 3-0

Fiorentino – Murata 0-5

San Giovanni – Juvenes/Dogana 2-3

Faetano – Cosmos 0-2

Riposa: Folgore

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