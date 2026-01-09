Futsal, Campionato Sammarinese: rinviata anche la 15^ giornata
È stata rinviata, a data da destinarsi, anche la 15^ giornata del Campionato Sammarinese di Futsal a causa dell'inagibilità dei terreni di gioco dopo l'importante accumulo di neve degli ultimi giorni. In precedenza era statorinviato anche il 14° turno.
