Futsal Champions League: beffa Murata, il Sakarya rimonta e vince 6-5

La terza sconfitta del Murata nel girone di Futsal Champions League è sicuramente la più amara. Perché il Sakarya Karasu è alla portata e non dilaga, anzi si impone 6-5 ribaltandola nella ripresa dopo essere stato sotto 20', trovandosi due volte sul doppio svantaggio.

Si comincia con la conclusione di Mattioli sporcata in angolo e con Delvecchio a deviare sul palo Ekși, presentatosi dopo aver saltato Belloni. Ed è proprio Belloni che, al 7°, trova il primo vantaggio Murata del torneo, con una punizione che buca la barriera e sorprende Sercanoglu.

L'estremo è più attento quando è Enzo a battere da fermo, mentre di là Ekși, smarcato sulla discesa di Papatya, sbatte di nuovo sul palo. Uǧurlu va via a Belloni e Delvecchio oppone un'altra parata, quindi tocca di nuovo al Murata: Para lancia in campo aperto Rodri, che sciupa calciando fuori a tu per tu col portiere, e Belloni colpisce di nuovo su punizione. Stavolta con palo e rimbalzo sul nuovamente sorpreso Sercanoglu, che dunque fa autogol.

Allungo di breve durata, perché tempo 1' e la transizione di Baydan taglia la difesa e offre a Ekși un comodo accorcio. Il Murata però sembra in controllo e al rientro scappa di nuovo e di nuovo con punizione, stavolta di Enzo: palla in buca e sono 3.

Qui però la partita prende un altro andazzo, perché in rapida successione ci sono un'occasione sammarinese e un gol Sakarya. Belloni carica da lontano per la respinta del neo entrato Böke, si cambia fronte e Baydan salta Enzo e riporta i turchi a contatto. Proprio Enzo s'accentra di serpentine per poi essere murato da Böke, di là invece Aygün riceve da Vardar e beffa Delvecchio tra le gambe per la patta. Subito dopo, Rodri non inquadra di prima l'imbeccata di Belloni, subito dopo ancora Uǧurlu per Ekși che se la prepara per doppietta e sorpasso Sakarya.

La partita è colma di occasioni: Delvecchio blocca Aygün, scappato a Belloni, e poi sale al tiro, respinto da Böke. Quindi Aygün chiude il triangolo con Papatya, che carica alto da vicino, e intercetta il rilancio di Delvecchio, sugli sviluppi Vardar scambia con Ekși e timbra il quinto.

Sussulto Murata con lo scavetto di Belloni per la testa di Gasperoni, che festeggia i 17 anni compiuti il giorno prima sorprendendo Böke fuori specchio. Gol e partita riaperte per un istante, giusto il tempo che Yilmaz riceva da Ekși e sono di nuovo due di distanza.

Ma non è finita: Böke para su Mattioli e Uǧurlu chiude su Para, Delvecchio tiene su Çamci e quindi c'è l'espulsione di Mattioli, doppio giallo per una reazione sul fallo di Papatya. I turchi sono in bonus ed è comunque tiro libero: Böze rimpalla Belloni che poi ribadisce sul palo, Enzo è sul pezzo e fa doppietta. Ma non c'è più tempo, giusto quello di una parata di Delvecchio su Ayvaz e poi la sirena sancisce il 3° ko.



















