FUTSAL Futsal Champions League, il Murata sfida l'Ujpest. Screti: "Tenere i primi 10' e sfruttare le ripartenze" La prima del girone preliminare è contro la squadra ospitante: recuperato Andolina, Screti ha tutti a disposizione.

Primo allenamento ungherese per il Murata Futsal, che poi è anche l'ultimo prima dell'esordio in Champions League. La rifinitura si fa al palazzetto che ospita il girone preliminare, nel quale il debutto è contro l'Ujpest padrone di casa.

Nella partitella, casacca per Para, Mattioli, Molinas e Recober, potenziale quartetto di partenza davanti a Delvecchio.

Allenamento anche per Semperlotti, che però è rimasto fuori dalla lista: dentro invece Andolina, in dubbio fino all'ultimo ma, infine, regolarmente a disposizione.

"Ci aspettiamo un avversario che ci verrà a prendere - spiega l'allenatore del Murata Futsal, Marco Screti - sono la squadra di casa, quindi vorranno subito sbloccare il risultato, vorranno fare il risultato. Il nostro piano di gara sarà stare chiusi, ripartire e, quando abbiamo palla, cercare con pochi tocchi arrivare a calciare. Purtroppo il livello è molto alto, i ragazzi sono giovani, quindi il primo impatto sarà molto importante, credo, in questa partita. Dipende tutto dal tenere i primi dieci minuti. Se i primi dieci minuti i ragazzi riescono a tenere l'emozione, diciamo, un po' la foga della squadra di casa, possiamo dire la nostra, perché abbiamo delle ottime individualità. Un nostro punto di forza possono essere le ripartenze. Una difesa abbastanza chiusa, con molta voglia di aggredire l'avversario nella nostra metà campo. Il nostro punto di forza sicuramente è la velocità e la ripartenza, quindi dobbiamo lavorare molto su quell'aspetto".



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