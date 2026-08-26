Futsal Champions League: il Murata tiene un tempo, il Drenica vince 11-1

Nonostante un piglio più deciso in partenza, il Murata del secondo giorno di Futsal Champions League incassa un passivo anche peggiore, col Drenica che esce alla distanza e si impone 11-1.

Screti stravolge il quintetto, con Cesarini, Belloni e Severi coi confermati Mattioli e Delvecchio, e ne esce una un avvio di difesa attenta e compatta. Così ci vogliono quasi 7' prima di un'occasione vera e propria, nella quale però Xhinovci scardina la serratura col tocco morbido a liberare Dervishaj per il volante del vantaggio.

Rotto l'argine, c'è l'allungo: Posada per la conclusione di Chami, Delvecchio respinge Haxhijaj ci si avventa, cannonando per il raddoppio. Quindi Imeri scappa a sinistra e imbuca, trovando la deviazione da autorete di Cesarini e conseguente tris.

Alle strette, il Murata alza il baricentro: Enzo Molinas recupera e tira da terra, Selmanaj devia in angolo. L'estremo kosovaro replica anche sulla conclusione a tu per tu di Belloni, involatosi dopo aver intercettato un pallone, e poi esce a chiudere sullo slalom di Rodri Recober.

Delvecchio a sua volta oppone diverse parate e il punteggio resta fermo fino a 30" dalla sirena, quando Haxhijaj riceve da Chami e piazza in buca per la doppietta da poker. Poi la ripresa ed è subito un altro spartito: Ramadani si vede annullare l'incrociata a rete per un precedente fallo, con giallo, di Rodri; ma cambia zero, perché lo stesso Ramadani si occupa della punizione da lontano e infila Delvecchio sotto le gambe.

Colpito a freddo, il Murata comunque replica: la punizione di Enzo chiama alla respinta il neo entrato Velasco, dopodiché sempre Enzo allarga a destra per Mattioli, che si crea lo spazio e mette dentro la palla per il tocco da autorete di Haxhijaj.

I bianconeri si sbloccano ma esultano per poco, perché nonostante i tanti interventi di Delvecchio il Drenica comincia a prendere il largo: l'estremo mura Deliu e Xhinovci ma non può nulla sul terzo tiro ancora di Xhinovci, tempo 1' e le parti si invertono, con Deliu che strappa il bis a Xhinovci sporcandogli in rete l'incrociata.

Attimo di sussulto Murata con lo scambio tra Enzo e Rodri, che non inquadra, e i kosovari ne fanno un altro, con la bomba quasi estemporanea di Aliu. In quel che segue il Murata ci prova con varie conclusioni velleitarie che non spaventano Velasco e nel finale, in rapida successione, arriva il resto.

Chami riceve la sponda di Deliu e si mette a tabellino, quindi lo stesso Deliu fa doppietta e doppia cifra capitalizzando la combinazione Pardo-Xhinovci e, infine anche Dervishaj cala la doppietta, con Delvecchio che non riesce a respingere. Ora il giorno di riposo, mentre venerdì alle 15 ci sarà l'ultima del girone, contro i turchi del Sakarya Karasu.