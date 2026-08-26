FUTSAL Futsal Champions League: il Murata tiene un tempo, il Drenica vince 11-1 Nella ripresa le energie calano ed emerge la superiorità dei kosovari

Nonostante un piglio più deciso in partenza, il Murata del secondo giorno di Futsal Champions League incassa un passivo anche peggiore, col Drenica che esce alla distanza e si impone 11-1.

Screti stravolge il quintetto, con Cesarini, Belloni e Severi coi confermati Mattioli e Delvecchio, e ne esce una un avvio di difesa attenta e compatta. Così ci vogliono quasi 7' prima di un'occasione vera e propria, nella quale però Xhinovci scardina la serratura col tocco morbido a liberare Dervishaj per il volante del vantaggio.

Rotto l'argine, c'è l'allungo: Posada per la conclusione di Chami, Delvecchio respinge Haxhijaj ci si avventa, cannonando per il raddoppio. Quindi Imeri scappa a sinistra e imbuca, trovando la deviazione da autorete di Cesarini e conseguente tris.

Alle strette, il Murata alza il baricentro: Enzo Molinas recupera e tira da terra, Selmanaj devia in angolo. L'estremo kosovaro replica anche sulla conclusione a tu per tu di Belloni, involatosi dopo aver intercettato un pallone, e poi esce a chiudere sullo slalom di Rodri Recober.

Delvecchio a sua volta oppone diverse parate e il punteggio resta fermo fino a 30" dalla sirena, quando Haxhijaj riceve da Chami e piazza in buca per la doppietta da poker. Poi la ripresa ed è subito un altro spartito: Ramadani si vede annullare l'incrociata a rete per un precedente fallo, con giallo, di Rodri; ma cambia zero, perché lo stesso Ramadani si occupa della punizione da lontano e infila Delvecchio sotto le gambe.

Colpito a freddo, il Murata comunque replica: la punizione di Enzo chiama alla respinta il neo entrato Velasco, dopodiché sempre Enzo allarga a destra per Mattioli, che si crea lo spazio e mette dentro la palla per il tocco da autorete di Haxhijaj.

I bianconeri si sbloccano ma esultano per poco, perché nonostante i tanti interventi di Delvecchio il Drenica comincia a prendere il largo: l'estremo mura Deliu e Xhinovci ma non può nulla sul terzo tiro ancora di Xhinovci, tempo 1' e le parti si invertono, con Deliu che strappa il bis a Xhinovci sporcandogli in rete l'incrociata.

Attimo di sussulto Murata con lo scambio tra Enzo e Rodri, che non inquadra, e i kosovari ne fanno un altro, con la bomba quasi estemporanea di Aliu. In quel che segue il Murata ci prova con varie conclusioni velleitarie che non spaventano Velasco e nel finale, in rapida successione, arriva il resto.

Chami riceve la sponda di Deliu e si mette a tabellino, quindi lo stesso Deliu fa doppietta e doppia cifra capitalizzando la combinazione Pardo-Xhinovci e, infine anche Dervishaj cala la doppietta, con Delvecchio che non riesce a respingere. Ora il giorno di riposo, mentre venerdì alle 15 ci sarà l'ultima del girone, contro i turchi del Sakarya Karasu.

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