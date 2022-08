Futsal Champions League, la Folgore debutta col Loznica Grad

SRV_RIFINITURA_FOLGORE_25082022

Come fosse un film messo in pausa, il futsal sammarinese riprende il suo percorso in Champions League esattamente da dove si era fermato un anno fa. La Folgore va a raccogliere il testimone direttamente dove l’ha lasciato il Fiorentino, nel palazzetto di Berna dov’è di casa il Minerva. Cambia l’interprete del Titano e per ora anche l’avversario: il turno preliminare giallorossonero comincia coi serbi del Loznica Grad, testa di serie n°1 del girone. La rifinitura prima dell’esordio ha un lungo intermezzo teorico tra Spada e due quartetti, Chezzi-Bernardi-Pellegrini-Belloni da una parte e Tassitano-Giardi-Zafferani-Pasqualini dall’altra. Si ragiona e si provano schemi dall’angolo con Geri in porta, poi la partitella – cui s’aggregano pure i due Stefanelli, Pelliccioni e Mainardi – e le ultime esercitazioni a tempo scaduto. E da oggi si fa sul serio, contro un avversario che è certezza – dal punto di vista del ranking - ma anche incognita del gruppo, in quanto squadra meno decifrabile.