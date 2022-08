COPPE EUROPEE Futsal Champions League, la Folgore debutta col Loznica Grad È il giorno della prima del girone, si gioca alle 16.

Come fosse un film messo in pausa, il futsal sammarinese riprende il suo percorso in Champions League esattamente da dove si era fermato un anno fa. La Folgore va a raccogliere il testimone direttamente dove l’ha lasciato il Fiorentino, nel palazzetto di Berna dov’è di casa il Minerva. Cambia l’interprete del Titano e per ora anche l’avversario: il turno preliminare giallorossonero comincia coi serbi del Loznica Grad, testa di serie n°1 del girone. La rifinitura prima dell’esordio ha un lungo intermezzo teorico tra Spada e due quartetti, Chezzi-Bernardi-Pellegrini-Belloni da una parte e Tassitano-Giardi-Zafferani-Pasqualini dall’altra. Si ragiona e si provano schemi dall’angolo con Geri in porta, poi la partitella – cui s’aggregano pure i due Stefanelli, Pelliccioni e Mainardi – e le ultime esercitazioni a tempo scaduto. E da oggi si fa sul serio, contro un avversario che è certezza – dal punto di vista del ranking - ma anche incognita del gruppo, in quanto squadra meno decifrabile.

