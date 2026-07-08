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Futsal Champions League, Murata in campo in Ungheria a fine agosto

Bianconeri inseriti nel gruppo D del turno preliminare, insieme a Újpest FC, Drenica Futsal e Sakarya Karasu 1933 SK

8 lug 2026
Foto: ©FSGC/Pruccoli
Foto: ©FSGC/Pruccoli

Saranno gli ungheresi dell’Újpest FC, i kosovari del Drenica Futsal e i turchi del Sakarya Karasu 1933 SK i tre avversari del Murata nel turno preliminare della Champions League di calcio a 5. A Nyon, l'urna della Uefa ha inserito queste quattro squadre nel girone D della competizione, che si svolgerà in Ungheria, tra il 25 e il 30 agosto.

Per la vincitrice del raggruppamento ci sarà la promozione nel main round della Champions, in abbinamento a Kauno Žalgiris, FC Differdange 03 e alla vincitrice del gruppo F del turno preliminare. Lo scorso anno, il Murata sfiorò l'impresa, con due successi e una sconfitta.




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