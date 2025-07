FUTSAL Futsal Champions League: Murata in Macedonia del Nord con Forca, Encamp e Yerevan A Nyon si sono svolti i sorteggi per il girone preliminare di UEFA Futsal Champions League: il Murata, campione di San Marino in carica, sarà di scena in Macedonia del Nord a fine agosto, dal 26 al 31.

Si riparte da questi straordinari momenti, ancora ben impressi in mente: il Fiorentino Futsal, lo scorso anno in Bulgaria, ha portato a casa la prima storica vittoria per un club sammarinese nella Futsal Champions League, superando 3-1 i gallesi del Cymru. Ad un nuovo successo e, perché no, pure a qualcosa in più auspica il Murata, che ha cannibalizzato la stagione di calcio a 5 sammarinese conquistando sia il Campionato che la Titano Futsal Cup. Una squadra che ha dominato in Repubblica ed ora rappresenterà San Marino in Europa, a 7 anni di distanza dall'ultima volta. Nel 2018 i bianconeri riuscirono a segnare in tutte le partite del Preliminary Round, a fine agosto cercheranno di replicare e migliorarsi.

Busignani e compagni saranno di scena in Macedonia del Nord per affrontare i padroni di casa del Futsal Club Forca, poi gli andorrani dell'Encamp e gli armeni dello Yerevan. Gli ultimi due quintetti evocano bei ricordi alle sammarinesi: nel 2017 il Tre Fiori pareggiò 1-1 con i primi, nel 2023 il Fiorentino fece 0-0 con i secondi. Sognare, dunque, è lecito per il Murata del tecnico Massimiliano Spada che giocherà dal 26 al 31 agosto. A Nyon, per i sorteggi, erano presenti Nicola Albani, Maria Antonietta Mulazzani e il General Manager, Lorenzo Bugli: "Siamo qui nella sede ufficiale UEFA come Murata proprio a rappresentare San Marino nei sorteggi di Futsal Champions League, che ci hanno visti protagonisti della stagione di Futsal interna nella nostra Repubblica vincere Coppa e Campionato. In questi sorteggi il girone sarà composto da Macedonia, da Armenia e da Andorra che ci vedranno competere proprio dal paese ospitale macedone. Quindi ce la metteremo tutta, dalla prossima settimana inizieremo degli allenamenti intensi proprio per portare alta la bandiera del nostro paese in questa grande competizione europea".

