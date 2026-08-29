Futsal Champions League: per il Murata 0 punti e un finale amaro

Che non si sarebbero ripetuti i fasti della scorsa edizione era scontato, però gli 0 punti del Murata nel girone preliminare di Futsal Champions League (con 28 gol presi) hanno un retrogusto amaro.

La grande occasione era l'ultima partita col Sakarya Karasu, arrivato allo scontro diretto senza gol a referto e confermatosi, sul campo, l'unico avversario abbordabile del gruppo. Seppur a ranghi ridotti - con Cesarini, Andolina e Severi acciaccati e indisponibili - i bianconeri sono stati avanti per metà partita, andando due volte sul doppio vantaggio, l'ultima in avvio di ripresa. Non abbastanza per evitare che, alla lunga, rotazioni corte e cali di concentrazione favorissero la rimonta dei turchi, mai in fuga ma comunque in controllo nella parte finale di gara, chiusa sul 6-5.

Poco da dire sulle prime due avversarie, entrambe inarrivabili e vincenti quasi con lo stesso punteggio, 11-2 e 11-1. Qui, la nota dolente è stato il passo indietro, nel punteggio, tra la sfida con l'Ujpest e quella col Drenica. Anche perché i kosovari ci avevano messo 7' per sbloccarla alla prima, vera occasione e nulla lasciava presagire il tracollo della ripresa.

Restano gli 8 gol in 3 gare: le doppiette di Mattioli ed Enzo, gli autogol propiziati dallo stesso Mattioli e da Belloni, le reti ancora di Belloni e del neo 17enne Gasperoni. Uno dei tanti giovani in gruppo, da rodare, insieme al resto di una rosa rinnovata in toto, in vista della stagione ormai alle porte.







