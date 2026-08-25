FUTSAL Futsal Champions League: Ujpest-Murata 11-2, doppietta Mattioli Il capitano mette in tabellino i bianconeri nella ripresa.

Futsal Champions League: Ujpest-Murata 11-2, doppietta Mattioli.

L'Ujpest ci mette 17" per sbloccare la prima del girone preliminare di Futsal Champions League, con Hadzsi che sale a triangolare con Thiago e piazza il principio dell'11-2 sul Murata. È la doppietta del capitano Mattioli a mettere in tabellino i bianconeri che alle 16 tornano in campo per la seconda partita: sotto coi kosovari del Drenica, vincenti 6-0 sul Sakarya Karasu.

Dopo l'immediato vantaggio, l'Ujpest va di bis con Czerman e se non è subito grandinata è merito di Delvecchio, che si oppone in almeno tre occasioni. Dai e ridai però il tris arriva ed è ancora di Czerman, pescato sul palo lungo da Rutai per il tocco da doppietta.

Qui qualche altra parata di Delvecchio e Mattioli che, quando i biancoviola vanno col portiere di movimento, ci prova da lontano e sfiora lo specchio sguarnito. Subito dopo, però, l'attacco a tutta rosa dell'Ujpest porta al poker di Pal, innescato dall'assist di Szalmas.

Ripresa e, tempo qualche tentativo velleitario sammarinese, ecco il pokerissimo di Rutai, che si accentra e sorprende Delvecchio. L'estremo è comunque uno dei migliori anche della seconda frazione, nel corso della quale piazza almeno altri quattro interventi di assoluto valore.

Ma può poco quando, nel giro di 2', l'Ujpest ne fa tre: prima la perfetta punizione di Pal, dritta sotto il sette, e poi la doppietta di Lucas, in ambedue i casi sfruttando le combinazioni con Suscsak.

In un attimo siamo a 8, ma intanto, al 29° si è anche a 1 di là con Mattioli, la cui conclusione da fuori sblocca il Murata. E benché ne arrivi ungherese con Suscsak, che sul servizio di Szalmas è libero in area grazie alla caduta di Cesarini, adesso anche i campioni di San Marino si fanno vivi: Gemesi deve opporsi prima a Cesarini e poi anche a Belloni, innescato da Molinas. L'onda lunga del buon momento porta alla perla da doppietta di Mattioli, che lo fa ancora più bello pennellando da lontano un mancino baciato dai pali.

Da qui alla fine, l'Ujpest fa cifra tonda con la doppietta di Rutai, che si gira e carica una bordata decisa, e sigilla con l'autogol di Gasperoni, che devia in rete la palla dentro di Szalmas. Il tabellino non si riapre più, restano qualche intervento di Gemesi sugli ultimi assalti di Severi e l'espulsione di Mukai, reo di due cartellini gialli a stretto giro.



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