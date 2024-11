FUTSAL CUP Futsal Cup: in semifinale Murata, Pennarossa, Virtus e Juvenes/Dogana

Si sono giocate ieri sera le gare di ritorno dei quarti di finale di Futsal Cup. Il Murata ha battuto per 5 a 3 La Fiorita, la Virtus ha superato il Cosmos per 5 a 0. Molto più equilibrate le altre due sfide. Pennarossa - San Giovanni 3 a 2 mentre la Juvenes/Dogana - Folgore si impone per 5 a 2 ed elimina ai calci di rigore i campioni in carica.

