Futsal Cup: La Folgore e il Tre Fiori si giocano il primo titolo stagionale.

Alle 21 a Fiorentino verrà assegnato il primo titolo stagionale del futsal sammarinese. La Folgore e il Tre Fiori si affrontano nell’ultimo atto della Coppa, che anticipa i playoff di campionato. La squadra di Massimiliano Spada, entrata nei playoff direttamente in semifinale, ha superato il Domagnano, mentre il Tre Fiori si è qualificato eliminando la Virtus e la Juvenes/Dogana. "Secondo me domani sera verrà fuori una bellissima partita - le considerazioni del tecnico giallorossonero nella conferenza stampa - la finale sarà molto tattica, sicuramente tutte e due vorremo portarla a casa".

Sulla stessa lunghezza d'onda il capitano Giacomo Mainardi: "La finale è sempre una finale, sarà una partita complicata, perché abbiamo delle assenze importanti che potrebbero influenzare la partita (squalificato Chezzi, ndr), però siamo arrivati fin qui e faremo di tutto per vincere".

Anche dalla sponda gialloblù traspaiono l'attesa e la voglia di alzare la Coppa, come dichiarano l'allenatore Alex Bugli e il capitano Luca Zafferani: "Anche io penso che sarà molto tattica - afferma Bugli -. I valori in campo sono alti: la Folgore ha parecchi nazionali, noi un po’ meno, loro hanno individualità importanti, ma secondo me noi abbiamo qualcosa in più nel collettivo. Di solito quando ci sono questi presupposti vengono fuori delle belle partite". Gli fa eco Zafferani, che si appresta a vivere la sua prima finale in carriera: "Sarà una partita molto tattica, che verrà decisa dai singoli episodi".

