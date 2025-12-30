Futsal e inclusione al The Christmas Stars 2025

Auguri di Natale e calci al pallone alla palestra di Acquaviva per il The Christmas Stars 2025, quadrangolare di futsal organizzato dalla Federazione Sport Speciali. Oltre alla squadra biancazzurra – che ha prestato alcuni giocatori anche alle avversarie – c'erano il Samba Rimini, la formazione del Collegio dei Geometri e la San Marino Academy femminile.

Il torneo prevedeva un girone “di andata” e uno “di ritorno”, con le partecipanti che si sono affrontate tra loro per due volte. Il primo girone se lo è aggiudicato il Samba Rimini, il secondo, invece, è stato vinto dai Geometri. Gol, brindisi e divertimento per un pomeriggio di calcio e inclusione, occasione per darsi appuntamento al 2026 e alle sfide sportive che verranno.







