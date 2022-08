Futsal: è Manuel Gabrielli il nuovo mister delle Titane

Sarà Manuel Gabrielli a raccogliere il testimone di Roberto Pini nella guida della formazione femminile di futsal. Non si tratta di un ingresso ma di un salto in avanti per il tecnico classe 1987, già da due anni in biancoazzurro nella veste di vice-allenatore di Gabriele Cellarosi prima e dello stesso Roberto Pini poi. “Quando ho ricevuto la proposta ho provato subito un grande entusiasmo.” – ammette il nuovo mister – “Conosco bene il gruppo ed il lavoro che è stato condotto fino ad oggi. La conferma del blocco dello scorso anno non esclude alcuni rinforzi, che verranno svelati nelle prossime settimane. Quanto allo staff tecnico, le novità, oltre a quella di Gabrielli come allenatore “in prima”, riguardano il suo vice, Marco Pagliarani, e il fisioterapista, che sarà Matteo Aluigi.