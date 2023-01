FUTSAL Futsal Euro U-19: Gibilterra batte San Marino 5-0 Nella gara di esordio del girone di qualificazione agli europei di categoria la squadra del ct Matteo Selva cede ai padroni di casa. Alle 19 la sfida contro il Montenegro.

Futsal Euro U-19: Gibilterra batte San Marino 5-0.

Inizia con una sconfitta per 5-0 il minigirone di qualificazione agli europei under 19 di futsal per la nazionale di San Marino. La squadra del ct Matteo Selva è stata battuta dai pari età di Gibilterra e questa sera tornerà di nuovo in campo per il secondo e ultimo impegno contro il Montenegro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: