Futsal Euro U-19: la Nazionale parte per Gibilterra.

Partirà nella nottata l’avventura della Nazionale U19 di Futsal di San Marino. I bianco-azzurrini di Matteo Selva, alla seconda esperienza internazionale da Commissario Tecnico, debutteranno in trasferta. Le due precedenti campagne continentali, infatti, avevano visto San Marino vestire i panni dell’organizzatore del minitorneo di qualificazione, che avevano colorato il Multieventi. Gibilterra e Montenegro saranno le avversarie dei Titani nel Turno Preliminare di Qualificazione agli Europei di categoria, le cui fasi finali saranno ospitate a Parenzo – in Croazia. I bianco-azzurrini scenderanno in campo nella partita inaugurale del girone contro i padroni di casa di Gibilterra. Il prossimo 19 gennaio, presso la Tercentenary Sports Hall e con inizio alle 19:00 italiane, San Marino affronterà il primo impegno. Unici a giocare due gare in altrettanti giorni, i ragazzi di Selva incroceranno i pari età del Montenegro a distanza di 24 ore esatte dal loro debutto (20 gennaio, ore 19:00).

