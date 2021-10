A distanza di una settimana dall’atteso esordio in Serie A2, la dirigenza della formazione femminile di futsal continua a lavorare anche sul fronte del mercato. L’ultimo colpo in entrata risponde al nome di Irene Severino, trentunenne campana con lunghi trascorsi nel calcio ma non del tutto novizia nel futsal, avendo disputato tre stagioni nelle categorie campane, lei nativa di Napoli e lo scorso anno in forza al Pescara (calcio a 11), in Serie C.