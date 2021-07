FUTSAL Futsal Femminile: Roberto Pini è il nuovo tecnico della San Marino Academy

Futsal Femminile: Roberto Pini è il nuovo tecnico della San Marino Academy.

Roberto Pini è il nuovo allenatore della squadra femminile di futsal della San Marino Academy. Le biancazzurre neo promosse in serie A2 ripartono dall'ex tecnico del Futsal Cesena. In bianconero, sponda maschile, Pini ha ricoperto il ruolo di tecnico della Prima Squadra, vincendo coppa e campionato di C2 nel 2008/09, e delle formazioni Under 17 e Under19.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: