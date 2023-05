Futsal: Folgore – Fiorentino, presentata la finale (indoor)

Sarà vero Futsal come hanno sottolineato in conferenza stampa di presentazione della finale capitani e allenatori delle rispettive formazioni. Perchè vero futsal? Perchè a differenza delle finali delle scorse stagioni si giocherà indoor sul parquet del Multieventi e non sull'erba. Una grande e auspicata novità da parte di entrambe le compagini autentiche protagoniste di questa stagione. Da una parte la detentrice del trofeo la Folgore del tecnico Massimiliano Spada dall'altra, il Fiorentino di Matteo Michelotti che vinse la Futsal Cup nel 2018-2019, ultimo trofeo assegnato prima della sosta forzata causa Covid. Si preannuncia una partita decisamente equilibrata senza una vero e proprio favorito.

Nel video le interviste ai tecnici Massimiliano Spada (Folgore) e Matteo Michelotti (Fiorentino)