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Futsal, i 14 convocati dal CT Osimani per le qualificazioni ai Mondiali

3 apr 2026
copyright ©FSGC/Mularoni
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Per la Nazionale di San Marino di Futsal è iniziato il conto alla rovescia, prima del via alle qualificazioni ai Mondiali del 2028. I biancazzurri saranno di scena a Tirana, in Albania, per affrontare – nell'ordine – Lettonia, i padroni di casa e Cipro.

Questi i 14 convocati dal Commissario Tecnico Roberto Osimani, che dovrà fare a meno di capitan Danilo Busignani, assente per motivi personali: Fabio Belloni, Andrea Ceccoli, Matteo Chezzi, Filippo Chiaruzzi, Marco De Angelis, Andrea Ercolani, Daniele Maiani, Matteo Moretti, Elia Pasqualini, Jacopo Pazzini, Mattia Protti, Samuel Toccaceli, Paolo Verri, Luca Zafferani.




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