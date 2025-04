Futsal: il Brasile guida le classifiche. San Marino 134°

Nuovo aggiornamento anche per le classifiche della FIFA dedicate al futsal. In campo maschile è il Brasile davanti a tutti, precedendo Portogallo e Spagna. L'Italia guadagna due posizioni ed è 16°. Nella classifica maschile c'è anche la Nazionale di San Marino di Roberto Osimani. I biancoazzurri sono in posizione 134 davanti a cinque nazionali, senza contare tutte quelle fuori classifica che non hanno giocato almeno una partita ufficiale negli ultimi 48 mesi.

Il Brasile guida anche la classifica al femminile del futsal, davanti a Spagna e Portogallo. L'Italia, che ha recentemente conquistato l'accesso alla fase finale del primo mondiale di futsal femminile, ha guadagnato due posizione salendo fino alla sesto posto.