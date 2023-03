Futsal: il Cailungo non si presenta

Fatto più unico che raro nella storia recente del movimento del futsal con la mancata presentazione di una squadra per la partita di campionato. La sfida valevole per la 20' giornata tra Cailungo e Pennarossa non si gioca, il Cailungo non si presenta al Multieventi. Atteso il tempo previsto da regolamento, il direttore di gara ha dichiarato conclusa la partita. Cailungo – Pennarossa era la sfida prevista martedì sera a Domagnano, poi rinviata a causa del malfunzionamento della caldaia. La partita era stata riprogrammata al Multieventi per ieri sera, ma il Cailungo Futsal ha rinunciato alla disputa della gara. Come stabilito dal regolamento si andrà verso la vittoria a tavolino per il Pennarossa per 6-0, la penalizzazione di un punto in classifica ed ulteriori eventuali applicazioni di altre sanzioni.

Contattato il vice presidente Fabrizio De Leonardis, responsabile anche del settore futsal del Cailungo, il dirigente rossoverde ha spiegato che la comunicazione del recupero della partita è arrivata solo nel pomeriggio del primo marzo, non permettendo al club di riorganizzarsi per poter affrontare la gara del Multieventi poco più di 24 ore dopo. Il Cailungo Futsal aveva manifestato con una lettera formale alla FSGC le difficoltà organizzative una volta ricevuta la comunicazione del recupero. De Leonardis ha spiegato che molti giocatori sono studenti universitari fuori sede e che solo due giocatori sarebbero stati in grado di rispondere alla convocazione per disputare la partita del Multieventi. Alla fine il Cailungo non si presenta e il Pennarossa conquisterà la vittoria a tavolino.