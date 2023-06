Futsal: il Fiorentino è campione di San Marino

Coppa e campionato, ancora una volta. Il Fiorentino batte la Folgore anche nella finale scudetto e realizza il secondo double della propria storia, dopo quello del 2018-19. “Simply the best”, semplicemente i migliori, recitano le maglie celebrative indossate dai rossoblù a fine partita: in effetti, con 82 punti su 84 conquistati in stagione regolare, la prima difesa e il primo attacco del torneo e due trofei su due vinti, la squadra di Michelotti si è rivelata la più forte. Questo, però, nulla toglie all'ottima annata disputata anche dalla Folgore. Al Multieventi sono proprio i giallorossoneri ad andare in vantaggio, dopo due minuti, grazie a capitan Bernardi. Il Fiorentino, però, non ci sta e avvia una pressione che durerà per quasi tutto l'incontro. Geri, migliore in campo per la Folgore, stoppa prima Moretti, poi il rigore calciato da Busignani e infine Zafferani, ma nulla può sull'imbucata di Ercolani, che, al 22' trova libero al centro lo stesso Moretti: filtrante perfetto, tiro sotto alla traversa, ed è 1-1. La ripresa si apre su ritmi più blandi: il primo a provarci è Busignani, con un triplo tentativo. Gli risponde Bernardi, per la Folgore, ma entrambi non hanno successo. L'equilibro si rompe però a 10 minuti dalla fine: Busignani, fin lì poco efficace, disorienta il marcatore e scaraventa il pallone all'incrocio, per il 2-1 del Fiorentino. Costretta inseguire, la Folgore si scopre e rischia ancora, concedendo un contropiede a Ercolani, che colpisce il palo. Nel finale, la squadra di Spada ci prova con Geri, uscito dalla porta per giocare da portiere di movimento, e anche con Bernardi, ma senza risultati, e, all'ultimo secondo, il Fiorentino ottiene il tiro libero con cui Moretti sigla una doppietta, chiude la partita e regala lo scudetto ai rossoblù.

