Futsal, il Murata doma il Pennarossa nel posticipo

Una doppietta di Moretti e un goal a testa per Mattioli e Busignani lanciano il Murata Futsal nel combattuto posticipo della 23^ giornata di campionato. I bianconeri vincono 4-2 la sfida contro il Pennarossa, a cui non bastano le due reti di Verri.
Apre Chiesanuova al 6', replica il Murata al 14'. Dopo un primo tempo in equilibrio, ci pensano Moretti e Mattioli a riportare avanti i bianconeri, anche se Verri riapre il discorso al 41'. La seconda marcatura di Moretti, al 50', però, lo richiude.
Con questa vittoria il Murata riporta a 4 i punti di margine sulla Virtus, seconda in classifica.
I risultati del 23° turno: Folgore - Libertas 4-2, Tre Penne - Domagnano 1-1, Fiorentino - Libertas 1-2, Cosmos - Cailungo 0-2, Tre Fiori - San giovanni 9-0, Virtus - La Fiorita 5-3, Murata - Pennarossa 4-2. Riposa la Juvenes Dogana.