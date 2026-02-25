TV LIVE ·
Futsal, il Murata doma il Pennarossa nel posticipo

La capolista vince 4-2 e risponde alla Virtus, che resta a -4

25 feb 2026
©FSGC/Palmieri
Una doppietta di Moretti e un goal a testa per Mattioli e Busignani lanciano il Murata Futsal nel combattuto posticipo della 23^ giornata di campionato. I bianconeri vincono 4-2 la sfida contro il Pennarossa, a cui non bastano le due reti di Verri.

Apre Chiesanuova al 6', replica il Murata al 14'. Dopo un primo tempo in equilibrio, ci pensano Moretti e Mattioli a riportare avanti i bianconeri, anche se Verri riapre il discorso al 41'. La seconda marcatura di Moretti, al 50', però, lo richiude.

Con questa vittoria il Murata riporta a 4 i punti di margine sulla Virtus, seconda in classifica.

I risultati del 23° turno: Folgore - Libertas 4-2, Tre Penne - Domagnano 1-1, Fiorentino - Libertas 1-2, Cosmos - Cailungo 0-2, Tre Fiori - San giovanni 9-0, Virtus - La Fiorita 5-3, Murata - Pennarossa 4-2. Riposa la Juvenes Dogana.




