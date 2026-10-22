FUTSAL
Futsal: il Pennarossa mette la sesta, La Fiorita supera la Virtus
Prima sconfitta stagionale per il Cosmos, sconfitto 5-2 contro la Juvenes Dogana
Restano soltanto due le squadre ancora imbattute nel campionato sammarinese di futsal. Il Pennarossa continua la sua marcia trionfale e resta a punteggio pieno battendo 3-0 la Folgore. Tiene il passo La Fiorita, al secondo posto a -2 dalla vetta, grazie al successo per 5-4 sulla Virtus. Il Murata resta al terzo posto battendo 2-1 il Domagnano, mentre arriva la prima sconfitta stagionale per il Cosmos, che cede 5-2 contro la Juvenes Dogana. Nelle altre partite, Fiorentino-Faetano 1-2, San Giovanni-Cailungo 2-0, Tre Fiori-Libertas 1-11.
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