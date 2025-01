Futsal, il riscatto della Nazionale U19: 2-2 con l'Azerbaijan

Serviva una reazione dopo il ko con il Kosovo, una gran prestazione e questa è arrivata. La Nazionale Under 19 di Futsal chiude in bellezza il girone preliminare di qualificazione agli Europei di categoria con un pareggio per 2-2 contro l’Azerbaijan. Beccari e Dolcini segnano e sono gli eroi di giornata, ma è tutto San Marino a girare nel migliore dei modi. I biancazzurrini interpretano bene la sfida, e l’approccio è quello di una grande squadra. Attenzione nelle marcature, voglia di sacrificarsi e grande concentrazione. Non disdegnando a farsi vedere in avanti, con qualche bella sortita offensiva. Come quella che vede protagonista Fantini, che si gira in un fazzoletto e sfiora il bersaglio grosso. Dall’altra parte Forcellini è attento sul tentativo di Alakbarov, poi l’apoteosi. Mattia Beccari riconquista la sfera, si invola e a tu per tu con Hasanzada è glaciale. Il Multieventi esplode, San Marino va sull’1-0 in chiusura di prima frazione con il diagonale vincente del suo numero 7. Sale ancora in cattedra Forcellini negli ultimi minuti, bravo a dire di no ad Alakbarov prima e Huseynov poi.

Con lo spauracchio di perdere la qualificazione sul più bello, l’Azerbaijan torna sul parquet con un altro piglio e perviene al pareggio: Mahmudzada calcia da lontano e beffa Forcellini per l’1-1. La partita è bella e apertissima: Andolina inventa per Beccari, colpo di testa parato. Di là Huseynov centra il palo esterno, poi l’Azerbaijan punisce addirittura in contropiede. Alakbarov è solo sul secondo palo e supera Forcellini: è 2-1, rimonta completata. La squadra vera però si vede in questi momenti, e per San Marino non è la serata con il Kosovo. Capitan Lotti ha in occasione clamorosa ma colpisce Hasanzada, poi Gabriele Dolcini intercetta il passaggio, punta la porta e non lascia scampo al portiere avversario. Boato del Multieventi, è di nuovo tutto in parità. Negli ultimi minuti l’Azerbaijan, per non mettere in discussione il passaggio del turno, si mette a far “melina” e tutto sommato a San Marino va bene così. Altro risultato positivo per il futsal nostrano: Matteo Selva, i suoi ragazzi e il suo staff hanno scritto una nuova pagina di storia.