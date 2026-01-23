Futsal January Cup: San Marino supera 5-3 la Svizzera e vola in semifinale

Inizia nel migliore dei modi la Futsal January Cup di Albona per la Nazionale sammarinese di Futsal che supera 5-3 la Svizzera all’esordio e conquista l’accesso alla semifinale di questo pomeriggio (ore 18.15) contro il Marocco. I gol dei Titani - guidati dal CT Roberto Osimani - portano la firma di Busignani, Maiani, Moretti e della doppietta di De Angelis. Da apprezzare la solida prova difensiva di San Marino, con i biancazzurri bravi a resistere ai tentativi di rimonta elvetici.
Riproduzione riservata ©