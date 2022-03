FUTSAL Futsal: l'Ungheria batte San Marino 8-2

Nella seconda partita alla Futsal Week Winter Cup in Croazia la nazionale del ct Roberto Osimani cede all'Ungheria per 8-2. Per i Titani i gol sono di Busignani e De Angelis.

