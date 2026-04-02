Futsal: La Fiorita aggancia la Virtus, Pennarossa ripreso dalla JD

Serravalle completa la rimonta su Chiesanuova, Montegiardino quella su Acquaviva. A due giornate dalla fine del campionato di futsal, la Juvenes Dogana aggancia il Pennarossa – che già era stato superato dalla Folgore, ora a +4, al quinto posto – mentre La Fiorita, sfruttandone il turno di riposo, si affianca alla Virtus al secondo posto. Entrambe le squadre di Serravalle approfittano della brutta sconfitta di quella biancorossa, battuta per 5-0 dal Domagnano.

Per altro, i giallorossi e la Folgore si fanno un favore a vicenda, perché il club di Falciano batte 4-0 il Cailungo e permette al Domagnano di prendere ulteriore margine rispetto ai rossoverdi, al nono posto. La Juvenes Dogana, invece, supera per 5-1 il Tre Fiori nel posticipo. Più su, si forma una nuova coppia di seconde, con La Fiorita che aggancia la Virtus grazie all'8-2 sul San Giovanni, ultimo in classifica (doppietta per Chezzi e Tassitano). Prova ancora a inseguirle il Tre Penne, vincente di misura sulla Libertas (2-1 firmato Perrozzi e Bernardi), a cui, però, rimane una sola gara, perché nell'ultima giornata dovrà osservare il turno di riposo.

E se dietro c'è bagarre, davanti il Murata si avvia tranquillo al finale di stagione, forte di un primo posto già aritmeticamente conquistato, ma comunque deve faticare per superare 3-1 il Fiorentino. I rossoblù, ormai fuori dai playoff, resistono 47 minuti e poi vanno addirittura in vantaggio con Paoloni, prima che il grande ex Busignani realizzi una doppietta, tardiva ma non troppo, inframmezzata dalla rete di Dominella, per ribaltare l'incontro. Chiude il programma la vittoria del Cosmos per 2-1 sul Faetano, con goal in apertura di Dominici e Guidi, utile in chiave posizionamento playoff.



I risultati del 28° turno: Murata - Fiorentino 3-1, Pennarossa - Domagnano 0-5, Faetano - Cosmos 1-2, Libertas - Tre Penne 1-2, La Fiorita - San Giovanni 8-2, Folgore - Cailungo 4-0, Juvenes Dogana - Tre Fiori 5-1. Riposa la Virtus.







