TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:36 SportInFiera, il Collegio docenti: "L’autonomia non è un privilegio" 16:23 Al via la prima edizione di “Move Games 2026” 13:35 Turismo e IA, Pedini Amati: sì all'innovazione, ma senza perdere identità e accoglienza 12:20 Terremoto al largo di Rimini, scossa di magnitudo 3.2 avvertita anche a San Marino 12:15 “San Marino difende il multilateralismo e sceglie la cooperazione e l'integrazione con l'Ue”
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Futsal: La Fiorita ne segna 8 contro Faetano. In testa a punteggio pieno insieme a Pennarossa e Murata

Nella seconda giornata di campionato Vincono anche Folgore, Cosmos e Pennarossa

di Gabriele Mento
25 set 2026
fsgc
fsgc

Larga vittoria per La Fiorita che sconfigge per 8-1 Faetano e si porta in testa alla classifica a punteggio pieno insieme a Pennarossa (2-1 al Tre Fiori) e Murata (3-2 alla Virtus). Larga vittoria anche della Folgore, che batte per 6-1 il Tre Penne. Successi anche per Cosmos, vincente 3-1 contro San Giovanni, e Pennarossa, che passa di misura su Tre Fiori per 2-1. Termina invece in parità la sfida tra Cailungo e Juvenes Dogana

I risultati della seconda giornata:

Cosmos-San Giovanni 3-1

Cailungo-Juvenes Dogana 1-1

Domagnano-Fiorentino 0-1

Tre Fiori-Pennarossa 1-2

Tre Penne-Folgore 1-6 

Murata-Virtus 3-2

La Fiorita-Faetano 8-1 

Riposa: Libertas






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.