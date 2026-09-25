Futsal: La Fiorita ne segna 8 contro Faetano. In testa a punteggio pieno insieme a Pennarossa e Murata

Larga vittoria per La Fiorita che sconfigge per 8-1 Faetano e si porta in testa alla classifica a punteggio pieno insieme a Pennarossa (2-1 al Tre Fiori) e Murata (3-2 alla Virtus). Larga vittoria anche della Folgore, che batte per 6-1 il Tre Penne. Successi anche per Cosmos, vincente 3-1 contro San Giovanni, e Pennarossa, che passa di misura su Tre Fiori per 2-1. Termina invece in parità la sfida tra Cailungo e Juvenes Dogana

I risultati della seconda giornata:

Cosmos-San Giovanni 3-1

Cailungo-Juvenes Dogana 1-1

Domagnano-Fiorentino 0-1

Tre Fiori-Pennarossa 1-2

Tre Penne-Folgore 1-6

Murata-Virtus 3-2

La Fiorita-Faetano 8-1

Riposa: Libertas















