Futsal, La Fiorita ok col Domagnano. Ora le semifinali di coppa

Si chiude con una vittoria de La Fiorita il 27° turno del Campionato sammarinese di futsal. I gialloblù di Montegiardino stendono il Domagnano per 1-0 con una rete nel finale del posticipo, in contropiede, di Pellegrini. Grazie a questo successo La Fiorita si conferma al terzo posto, salendo a 61 punti, ancora con sei lunghezze di vantaggio sulla Virtus (ma con una peggior differenza reti) e tre turni rimasti. Il Domagnano rimane sospeso in un limbo, al sesto posto, con sette punti di svantaggio sul Tre Penne e nove di vantaggio sul Cosmos.

I risultati della 27a giornata:

Juvenes Dogana – Virtus 1-3

Murata – Fiorentino 3-0

Libertas – Folgore 0-4

Pennarossa – Cailungo 6-0

Tre Fiori – San Giovanni 7-6

Faetano – Cosmos 0-3

La Fiorita – Domagnano 1-0.

Intanto, tra stasera e domani si giocheranno le semifinali di ritorno della Titano Futsal Cup. Sfida già indirizzata, quella tra Murata e Juvenes Dogana, con i bianconeri vincenti per 7-1 nell'andata, mentre è tutto da decidere tra Pennarossa e Virtus, ferme sul 2-2 dopo la prima gara.

Il programma delle semifinali di Titano Futsal Cup:

Virtus - Pennarossa mercoledì 9 aprile ore 21:45 (Multieventi Sport Domus)

Murata - Juvenes Dogana giovedì 10 aprile ore 21:45 (Palestra di Acquaviva).