FUTSAL Futsal: La Fiorita rallenta il Murata, Tre Penne e Virtus s'avvicinano Finisce 3-3 nel big match del 21° turno, bianconeri salvi nel recupero. Città e Acquaviva battono Cailungo e Tre Fioi

Un goal di De Angelis nel recupero del secondo tempo, segnato capitalizzando una superiorità numerica momentanea, salva l'imbattibilità Murata nel big match della 21^ giornata del Campionato di futsal, ma non dall'avvicinamento di Tre Penne e Virtus in classifica: tra i bianconeri e La Fiorita finisce 3-3.

Apre il Murata con due reti nel primo tempo, una di Felici e una di Moretti, rispondono i gialloblù nella ripresa con doppietta di Chezzi e rete di Pellegrini. A partita quasi conclusa, però, lo stesso Chezzi riceve il secondo giallo e l'espulsione, che consente al Murata di giocare in cinque contro quattro gli ultimi minuti e di pareggiare. Nel finale c'è anche una seconda espulsione per La Fiorita, stavolta diretta, ai danni di Rossi.

Di questo pareggio approfittano Tre Penne e Virtus, dunque, con la squadra di Città ora seconda a -2, ma con una partita giocata in più. I biancazzurri battono 3-0 il Cailungo, con reti di Gabrielli, Sabatino e Beinat. Terza a -4 dalla vetta, ma a parità di gare disputate con il Murata, va la Virtus, rullo compressore contro un Tre Fiori battuto 9-0 (poker per Morini). Vince anche il Pennarossa, che si avvicina al quarto posto de La Fiorita superando per 4-1 il Faetano.

Nella corsa alla sesta piazza comanda ora il Cosmos, che sale a 28 punti battendo 3-1 il Fiorentino, alla pari della Juvenes Dogana (unica del gruppetto in lotta ad avere 19 gare giocate, contro le 18 delle altre), vincente per 5-1 sul San Giovanni. Seguono la Folgore a 27, che in questo turno ha riposato, e il Domagnano a 25, fermato sul 2-2 dalla Libertas.

I risultati del 21° turno: Fiorentino - Cosmos 1-3, Domagnano - Libertas 2-2, Virtus - Tre Fiori 9-0, Murata - La Fiorita 3-3, Tre Penne - Cailungo 3-0, Pennarossa - Faetano 4-1, Juvenes Dogana - San Giovanni 5-1. Riposa la Folgore.

