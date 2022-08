Futsal, la Folgore è in Svizzera per il girone di Champions

Nell’anno in cui il calcio marca visita, ci pensa il futsal a portare la Folgore in Europa. Ed è anche un appuntamento con la storia, perché per la sezione a cinque della società di Falciano si tratta della prima a livello internazionale. Per il debutto giallorossonero in Futsal Champions League l’urna ha scelto Berna: abbastanza vicina da preferire il pullman all’aereo, troppo lontana per fare tutta una tirata alla vigilia dell’esordio nel girone del turno preliminare. Ieri il prologo da Dogana a Saronno e oggi l’arrivo nella capitale svizzera, con le divise ufficiali che sostituiscono l’abbigliamento in borghese e sanciscono il definitivo via alla trasferta. Sul campo si comincia domani coi serbi del Loznica Grad, venerdì la sfida ai padroni di casa del Minerva – che nella passata edizione travolsero 17-1 il Fiorentino - e domenica mattina la chiusura, coi norvegesi del Vesteralen.

Privo di De Angelis e Rossi – rimasti a casa per motivi personali – il tecnico Spada ha con sé 13 giocatori. Una rosa che ha perso le stelle Busignani e Protti – tornati proprio al Fiorentino – ma che può contare su tanti innesti di valore: il portiere Geri, il centrale Belloni – in prestito dalla Fiorita per la sola esperienza di coppa – i pivot Pellegrini e Giardi e il laterale Pasqualini.