COPPE EUROPEE Futsal, la Folgore è in Svizzera per il girone di Champions I campioni di San Marino debutteranno domani contro il Loznica Grad, il giorno seguente affronteranno il Minerva e chiuderanno domenica contro il Vesteralen.

Futsal, la Folgore è in Svizzera per il girone di Champions.

La Folgore è in viaggio verso Berna dove questa settimana disputerà il girone del turno preliminare della Futsal Champions League. I campioni di San Marino giocheranno tre partite: domani alle 16 il debutto coi serbi del Loznica Grad, venerdì alle 19:15 la sfida ai padroni di casa del Minerva e infine, alle 11:45 di domenica, la gara conclusiva contro i norvegesi del Vesteralen. La vincitrice del girone accederà al turno principale del torneo. 13 i giocatori a disposizione del tecnico Spada: le novità rispetto alla passata stagione sono il portiere Geri, il centrale Belloni, in prestito dalla Fiorita per le sole gare di coppa, il pivot Pellegrini e il laterale Pasqualini. All’appello mancano De Angelis e Rossi, assenti per motivi personali.

