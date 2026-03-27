Futsal, la JD dilaga con il Cosmos e blinda il settimo posto

Si chiude con la goleada della Juvenes Dogana nel derby di Serravalle il 27° turno del Campionato sammarinese di futsal. I biancorossoblù battono 10-3 il Cosmos, in una partita dominata sin dall'inizio, grazie al poker di Celli e alla tripletta di Cavalli, a cui si aggiungono le singole reti di Borasco, Quaranta e Cian. È un successo importante anche in classifica, perché così la Juvenes Dogana scava un solco tra sé e i gialloverdi, sempre ottavi, ma ora distanti otto punti. Non solo, la vittoria tiene la JD a tre punti di distacco dalla Folgore - che aveva battuto 6-1 il Tre Fiori -, la porta a quattro lunghezze dal Pennarossa, che pareggia 2-2 contro il Tre Penne, e le consente di arrivare al turno preliminare per l'accesso ai playoff come testa di serie.

Con il Murata già certo del primo posto in regular season e di riposo in questo turno, la Virtus prende definitivamente il largo rispetto al Tre Penne battendo 6-2 la Libertas, ma non si scrolla di dosso La Fiorita, vincente per 3-1 sul Domagnano. E così, rispetto ai giallorossi si rifà sotto il Cailungo, che ottiene un buon successo per 5-3 sul Faetano, mentre il Fiorentino vince per 2-0 sul San Giovanni lo scontro tra squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato.

I risultati del 27° turno: Domagnano - La Fiorita 1-3, Fiorentino - San Giovanni 2-0, Tre Fiori - Folgore 1-6, Virtus - Libertas 6-2, Cailungo - Faetano 5-3, Tre Penne - Pennarossa 2-2, Cosmos - Juvenes Dogana 3-10, riposa il Murata.







