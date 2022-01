Futsal: la Lettonia passa di misura, la Francia arrotonda sulla sirena

Cinque gol ma purtroppo due sconfitte per la Nazionale di futsal nelle prime due uscite del torneo di Poreč. Il debutto di ieri metteva i Titani di fronte all’Under 19 della Lettonia, che costruisce il 3-2 nel primo tempo per poi difenderlo lungo tutto il corso della ripresa, nonostante i ripetuti tentativi biancoazzurri condotti anche attraverso la tattica del portiere di movimento. La seconda gara in programma ha visto la Francia Under 19 imporsi su San Marino per 5-3, con i transalpini in grado di trovare la rete finale a tre secondi dalla sirena di chiusura, frustrando così le ultimissime speranze di rimonta di San Marino che aveva accorciato le distanze appena 17 secondi prima. Per San Marino il prossimo appuntamento nella Winter Cup sarà oggi alle 15:30 contro la Slovenia.