FUTSAL Futsal: la Nazionale Sammarinese debutterà con Israele Si gioca in Austria dal 11 al 14 aprile

Futsal: la Nazionale Sammarinese debutterà con Israele.

La Federcalcio austriaca ha appena formalizzato l’impianto che ospiterà il Gruppo B del Turno Preliminare di qualificazione agli Europei di futsal 2026. Le sfide che coinvolgeranno anche San Marino, Bulgaria ed Israele si disputeranno allo Sportzentrum Eisenstadt, nell’omonima città. Per i Titani il debutto è fissato per giovedì 11 aprile con Israele, mentre il giorno successivo è programmata la gara con l’Austria padrona di casa. L’ultimo impegno sarà invece per domenica 14 aprile, quando i Biancazzurri incroceranno la Bulgaria. Gli orari dei diversi incontri saranno ufficializzati nelle prossime settimane.

