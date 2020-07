Futsal: la Nazionale torna ad allenarsi con l'obiettivo Danimarca

Roberto Osimani

L'impresa di Varna sembra lontana anni luce, eppure febbraio è passato solo da qualche mese. Le immagini del 2-0 su Andorra sono ancora vive nella mente di quei ragazzi che hanno compiuto qualcosa di unico. Poi il lockdown, lo sport si ferma e di conseguenza la Nazionale di Futsal sammarinese. Dopo 4 mesi, però, si torna sul parquet del Multieventi. Riprendono gli allenamenti, con un obiettivo preciso per i ragazzi del CT biancazzurro Roberto Osimani.

Sarà proprio la doppia sfida con la Danimarca l'appuntamento storico per la Nazionale di calcio a 5. Per il momento nessuna data ufficiale, si sa solo che il periodo dello spareggio play-off sarà compreso fra il 2 e l'11 novembre. Tra i 20 giocatori convocati per le prime serie di incontri ci sono – ovviamente – anche Danilo Busignani e Mattia Protti, freschi di passaggio al Lucrezia in Serie A2. Un'esperienza che potrà giovare anche alla stessa Nazionale.

Sentiamo il Ct Roberto Osimani