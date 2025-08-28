TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:04 Champions League 2025-2026 le avversarie delle italiane 13:46 Violenza su minori, la Maggioranza: “Falla di sistema da colmare. Scuole e impianti sportivi devono essere luoghi sicuri” 11:29 Foto rubate e commenti sessisti: bufera sul forum Phica (attivo dal 2005), nella rete anche esponenti Pd
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Futsal, la Supercoppa Murata-Pennarossa apre la stagione il 29 settembre

di Elia Gorini
28 ago 2025
foto: FSGC
foto: FSGC

La stagione del futsal sammarinese partirà con la supercoppa tra Murata e Pennarossa in programma per lunedì 29 settembre. La prima giornata di campionato è prevista per giovedì 2 ottobre con:

Murata-Folgore

Pennarossa-Juvenes/Dogana

Virtus-Cailungo

La Fiorita-Libertas

Domagnano–Fiorentino

San Giovanni–Faetano e

Tre Penne–Tre Fiori

Riposa il Cosmos:

Sorteggiato anche il calendario della Titano Futsal Cup. Cambia il format della coppa, si parte con le sfide degli ottavi, con gare di andata e ritorno. Le vincitrici si qualificheranno alle Final Eight, in cui tutte si sfideranno in gara secca sino alla finale. Il sorteggio – che vede il Murata già qualificato al turno successivo in qualità di detentrice – ha previsto:

Pennarossa-Fiorentino

Folgore-Virtus

La Fiorita-San Giovanni

Libertas-Faetano

Tre Penne-Juvenes/Dogana

Tre Fiori-Domagnano

Cosmos–Cailungo

La gara di andata è in calendario il 9 ottobre, mentre il ritorno è previsto per il 23 ottobre.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.