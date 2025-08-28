Futsal, la Supercoppa Murata-Pennarossa apre la stagione il 29 settembre

La stagione del futsal sammarinese partirà con la supercoppa tra Murata e Pennarossa in programma per lunedì 29 settembre. La prima giornata di campionato è prevista per giovedì 2 ottobre con:
Murata-Folgore
Pennarossa-Juvenes/Dogana
Virtus-Cailungo
La Fiorita-Libertas
Domagnano–Fiorentino
San Giovanni–Faetano e
Tre Penne–Tre Fiori
Riposa il Cosmos:
Sorteggiato anche il calendario della Titano Futsal Cup. Cambia il format della coppa, si parte con le sfide degli ottavi, con gare di andata e ritorno. Le vincitrici si qualificheranno alle Final Eight, in cui tutte si sfideranno in gara secca sino alla finale. Il sorteggio – che vede il Murata già qualificato al turno successivo in qualità di detentrice – ha previsto:
Pennarossa-Fiorentino
Folgore-Virtus
La Fiorita-San Giovanni
Libertas-Faetano
Tre Penne-Juvenes/Dogana
Tre Fiori-Domagnano
Cosmos–Cailungo
La gara di andata è in calendario il 9 ottobre, mentre il ritorno è previsto per il 23 ottobre.