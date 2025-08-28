FUTSAL

Futsal, la Supercoppa Murata-Pennarossa apre la stagione il 29 settembre

La stagione del futsal sammarinese partirà con la supercoppa tra Murata e Pennarossa in programma per lunedì 29 settembre. La prima giornata di campionato è prevista per giovedì 2 ottobre con:

Murata-Folgore

Pennarossa-Juvenes/Dogana

Virtus-Cailungo

La Fiorita-Libertas

Domagnano–Fiorentino

San Giovanni–Faetano e

Tre Penne–Tre Fiori

Riposa il Cosmos:

Sorteggiato anche il calendario della Titano Futsal Cup. Cambia il format della coppa, si parte con le sfide degli ottavi, con gare di andata e ritorno. Le vincitrici si qualificheranno alle Final Eight, in cui tutte si sfideranno in gara secca sino alla finale. Il sorteggio – che vede il Murata già qualificato al turno successivo in qualità di detentrice – ha previsto:

Pennarossa-Fiorentino

Folgore-Virtus

La Fiorita-San Giovanni

Libertas-Faetano

Tre Penne-Juvenes/Dogana

Tre Fiori-Domagnano

Cosmos–Cailungo

La gara di andata è in calendario il 9 ottobre, mentre il ritorno è previsto per il 23 ottobre.

