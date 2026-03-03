FUTSAL Futsal, la Virtus si ferma sul più bello e il Murata allunga La Juvenes Dogana strappa un 3-3 alla seconda in classifica, bianconeri (7-3 al Faetano) ora a +6. Giovedì tocca al Tre Penne

Futsal, la Virtus si ferma sul più bello e il Murata allunga.

La Juvenes Dogana sorprende la Virtus nella 24^ giornata del Campionato di futsal e serve al Murata l'assist perfetto per la fuga che, a questo punto della stagione, potrebbe essere decisiva. La squadra di Serravalle ferma sul 3-3 i neroverdi, che perdono terreno dalla capolista, scivolando a -6. Tra Juvenes Dogana e Virtus succede quasi tutto nel secondo tempo: dopo il botta e risposta Celli-Cevoli a inizio gara, lo stesso Cevoli porta avanti Acquaviva al 32', con nuova replica di Celli, poi segna anche il 3-2 al 50', ma una rete di Cavalli a 4' dalla fine decreta il pareggio.

Il Murata ringrazia e ne approfitta, battendo 7-3 il Faetano, spinto dalla tripletta di De Angelis (arrivato a 30 goal in campionato) e dalle doppiette di Busignani e Moretti. Torna al successo La Fiorita, che batte 5-1 la Folgore con reti tutte nella ripresa e un filotto di quattro goal nel giro di soli 10 minuti, tra il 37' e il 47', consolidando il quarto posto. A centroclassifica, il Domagnano aggancia il Cosmos, superando proprio la squadra di Serravalle per 1-0 grazie al rigore di Hidri al 44'.

Chiudono il programma del lunedì la vittoria per 3-2 del Cailungo sul Tre Fiori, che fortifica il 10° posto dei rossoverdi, e quella per 5-4 della Libertas sul Fiorentino, arrivata grazie ai goal di Ciarmatori e Gasperoni negli ultimi tre minuti, che porta i granata all'11° posto, davanti al Faetano.

I risultati del 24° turno: Cailungo - Tre Fiori, Faetano - Murata, La Fiorita - Folgore, Libertas - Fiorentino, Juvenes Dogana - Virtus, Domagnano - Cosmos. Sal Giovanni - Tre Penne giovedì ore 22 (Palestra di Acquaviva). Riposa il Pennarossa.

