FUTSAL Futsal, la Virtus vuole essere grande: big match vinto e allungo al 2° posto La squadra di Acquaviva batte 5-3 La Fiorita, staccando il Tre Penne, fermato dal Domagnano. Oggi tocca al Murata

Il Tre Penne Futsal si ferma ancora e la Virtus ne approfitta di nuovo. Dopo il pareggio con il Cosmos, per la squadra di Città ne arriva un altro, nella 23^ giornata, per 1-1 contro il Domagnano. Tutto si decide nel primo quarto d'ora: avanti i giallorossi al 5' con Hidri, il Tre Penne risponde al 14' con Cola e così finisce la gara.

Nella gara più attesa del turno, la Virtus non stecca e batte 5-3 La Fiorita, confermandosi nel ruolo di antagonista del Murata. Pasqualini, Morini e Cevoli spingono i neroverdi contro i gialloblù, a cui non bastano la doppietta di Cecchini e il goal di Chezzi (che sbaglia anche un rigore nel recupero). La situazione, in attesa che il Murata giochi stasera contro il Pennarossa, vede ora la Virtus seconda a -1 dalla vetta e il Tre Penne a -3 dai bianconeri, ma con già 22 gare disputate. La Fiorita si stacca dal treno, andando a -6 rispetto a Città e a -7 da Acquaviva.

Nella zona centrale, la Folgore prende il comando del terzetto di Serravalle, battendo 4-2 la Libertas e approfittando del turno di pausa della Juvenes Dogana. La squadra di Falciano è sesta a 33 punti, seguono la JD a 31 e il Cosmos a 29, battuto a sorpresa 2-0 dal Cailungo.

Le ultime delle sei gare disputate di lunedì sera sono andate a un Tre Fiori travolgente contro il San Giovanni, battuto 9-0 (doppiette per Macina, Marinelli e Severi), e al Faetano, vincente per 2-1 sul Fiorentino.

I risultati del 23° turno: Folgore - Libertas 4-2, Tre Penne - Domagnano 1-1, Fiorentino - Libertas 1-2, Cosmos - Cailungo 0-2, Tre Fiori - San giovanni 9-0, Virtus - La Fiorita 5-3. Murata - Pennarossa stasera alle 22 (palestra di Acquaviva). Riposa la Juvenes Dogana.

