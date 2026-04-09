QUALIFICAZIONI MONDIALI Futsal: Lettonia - San Marino 8-0 Nella prima partita valida per le qualificazioni al mondiale di Futsal 2028, la Lettonia si impone e vince con il risultato di 8-0

Futsal: Lettonia - San Marino 8-0.

Esordio in salita per la Nazionale di San Marino nel cammino di qualificazione ai Mondiali di futsal. Contro la Lettonia, sulla carta favorita del girone, i biancazzurri hanno provato a restare in partita con ordine e sacrificio, ma alla lunga hanno dovuto cedere alla maggiore qualità e fisicità degli avversari. Il match è terminato 8-0 in favore dei lettoni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: