Dopo oltre 10 anni si è interrotto il rapporto tra la FSGC e Roberto Levani che non è più l'allenatore della San Marino Academy e della Nazionale Under 19 di Futsal. "Ci sono rimasto male" - ha dichiarato il tecnico - "avevamo creato un bel gruppo e, con lo staff, eravamo già al lavoro per preparare il prossimo Europeo Under 19. E' stata una doccia fredda".

Nel video l'intervista a Roberto Levani.